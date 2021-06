Nieuw seizoen Flikken Rotterdam vanaf eind augustus op de buis

Italianen weer goed voor ruim 2 miljoen kijkers

10:02 Het Italiaanse voetbalelftal heeft gisteren op het EK opnieuw meer dan 2 miljoen kijkers getrokken. Naar de tweede wedstrijd van de ‘Azzuri’ keken in Nederland in totaal 2,1 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het duel was daarmee het best bekeken programma van de dag.