Nieuw seizoen Chateau Meiland onderweg

Video's Meilandjes in de bijstand trekken bijna 1,1 miljoen kijkers, ondanks kritiek

Vooraf was er veel kritiek op het ‘sloebertje spelen’ in het nieuwe programma van de Meilandjes, Chateau Bijstand. In de kijkcijfers is dat nog niet terug te zien, want er keken gisteravond bijna 1,1 miljoen mensen naar de eerste aflevering op SBS 6.

15 maart