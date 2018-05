Nieuw seizoen British Bake Off weer op MAX te zien

Jurylid Paul Hollywood, die als sinds het begin van de show in het programma zit, beoordeelt alle baksels met zijn nieuwe collega Prue Leith. De Britse variant van Heel Holland Bakt is vanaf donderdag 24 mei wekelijks om 20.30 uur op NPO 1 te zien. In totaal telt het programma tien afleveringen.



Ook zendt MAX seizoen 1 van de Australische variant (The Great Australian Bake Off) uit. Die is iedere werkdag om 22.00 uur op NPO 1 Extra te zien vanaf 21 mei. Het tweede seizoen van de Australische bakwedstrijd wordt vanaf maandag 21 mei om 11.00 uur op NPO 1 uitgezonden.