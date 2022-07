Nieuw programma van Yvon Jaspers over boeren begint 3 september

De KRO-NCRV-coryfee presenteert al zeventien jaar het populaire programma Boer zoekt Vrouw en durft dit jaar naar eigen zeggen ‘eindelijk haar grote droom waar te maken’. Ze wordt geholpen door diverse boeren uit de afgelopen seizoenen. De bus waarmee ze samen met Bertie door Europa reed voor Onze Boerderij in Europa is neergezet op een stuk grond en dient als uitvalsbasis.

Lees ook Yvon Jaspers: We moeten anders omgaan met voedselproductie

KRO-NCRV wil nog niet zeggen of in Onze Boerderij: en nu zelf! de actuele problemen met de boeren worden behandeld. Boze agrariërs veroorzaken al wekenlang overlast met hun protesten over de stikstofplannen van het kabinet.

ForFarmers

Jaspers liet eerder in een korte verklaring weten dat ‘het huidige stikstofprobleem niet alleen van de boeren is’. ,,Alle betrokken partijen moeten actief en samen anders gaan kijken naar de manier waarop Nederland met voedsel en voedselproductie omgaat.” De KRO-NCRV-presentatrice werd op sociale media veel gesuggereerd als bemiddelaar in het conflict. Veel boeren lijken Johan Remkes, die door het kabinet is aangesteld als bemiddelaar, af te wijzen.

De presentatrice lag de afgelopen jaren een aantal keer onder vuur vanwege haar banden met de agrarische sector. Zij was een aantal jaar actief bij ForFarmers, het grootste veevoerbedrijf van Europa. Ook dienden dierenorganisaties in 2019 een klacht in tegen Onze Boerderij, een ander programma van Jaspers over boeren, omdat zij vonden dat de presentatrice nepnieuws had verspreid over kippenboeren.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: