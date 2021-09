Nieuw programma Blind Getekend is variant op Kopen zonder Kijken

Kandidaten die meedoen aan het programma stappen met support van twee jobcoaches in een totaal ander beroep, iets dat beter bij ze past dan wat ze nu doen. Enig addertje onder het gras: ze moeten hun arbeidscontract blind tekenen. Ze weten dus niet op welke plek ze terecht komen. Dat ervaren ze pas op de allereerste werkdag van hun nieuwe baan. Daarna volgt de camera hun belevenissen gedurende langere tijd om te zien of ze echt gelukkiger worden: zowel in werk als privé.



,,Daar ligt ook vaak de crux”, stelt Holman, ,,want als je ongelukkig bent in je baan, heeft dit ook grote invloed op je privéleven, je relatie en kinderen. Wij denken dat dit programma echts iets teweeg kan brengen voor de mensen die dit traject aangaan. Hopelijk inspireert dit programma anderen ook om eens na te denken over hoe ze in hun baan zitten en of ze daar iets aan kunnen doen.”