Nieuw op Ziggo Movies en Series XL in mei: Silent Witness, Small axe en War of the worlds

Series

Silent Witness - 1 mei

Seizoen 9



In het negende seizoen van Silent Witness zien we hoe de afdeling forensische pathologie na het vertrek van Sam Ryan (Amanda Burton) wordt geleid door professor Leo Dalton, in samenwerking met Harry Cunningham en nieuwe aanwinst Nikki Alexander (Emilia Fox). Het team verdiept zich in complexe en mysterieuze sterfgevallen, op zoek naar aanwijzingen die kunnen leiden tot de ontmaskering van de daders.

Small Axe - 1 mei



Small Axe is een miniserie bestaande uit vijf films van regisseur Steve McQueen (12 Years A Slave). De afleveringen spelen zich af in de jaren 70 en 80 en draaien om de Caribische gemeenschap in Groot-Brittannië. De verhalen, over onder meer een groep activisten die de strijd aangaat tegen politiegeweld, laten zien dat kleine groepen grote verandering teweeg kunnen brengen.

ZeroZeroZero - 1 mei



In ZeroZeroZero volgen we een grote zending cocaïne van de narco broers in Mexico tot Don Minu La Pina, baas van de Italiaanse maffia. Door een gevecht binnen de maffia wordt de drugszending omgeleid via Afrika, waarna deze flinke vertraging oploopt. Dit heeft grote consequenties voor alle betrokken partijen.

Van God Los - 5 mei



Losstaande afleveringen vertellen verhalen die geïnspireerd zijn op waargebeurde misdrijven. Van God Los duikt in de criminele wereld van jonge mensen en kijkt naar het verhaal van de dader en het slachtoffer. Waarom begaat iemand een misdrijf en waarom wordt iemand slachtoffer van zoiets gruwelijks?



Coyote - 12 mei



Ben Clemens houdt al jaren het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico in de gaten om te voorkomen dat gelukszoekers Amerika binnendringen. Na ruim dertig jaar krijgt het mensensmokkelkartel hem in de gaten. Ze dwingen Ben in een rol die tegen al zijn principes ingaat.

War of the Worlds - 21 mei

Seizoen 2



Het verhaal van War of the Worlds kennen we inmiddels wel: tripods die de wereld verwoesten. Maar deze FOX-serie geeft er zijn eigen draai aan met een The Walking Dead-insteek. Een groep overlevenden moet een team vormen in een apocalyptische wereld. In het tweede seizoen ontdekken ze dat het buitenaards leven helemaal niet zo buitenaards is als ze dachten.

Films

The Last Cruise - 6 mei



Mondkapjes dragen en alsmaar je handen wassen zijn inmiddels een tweede natuur, maar een jaar geleden was dit nog heel anders. Tijdens de eerste uitbraak buiten China kwam het coronavirus terecht op cruiseschip Diamond Princess. Deze HBO-documentaire laat met nooit eerder vertoonde beelden zien hoe de passagiers en bemanning kennismaken met het virus en er niet in slagen om het in bedwang te houden.

