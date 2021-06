Nieuw op Pathé Thuis in juni: Search and Destroy, Girl en Yes, God, Yes

Yes, God, Yes - 3 juni

2019



De 16-jarige Alice is streng katholiek opgevoed. Haar nieuwe drang om te masturberen, bezorgt haar daarom een groot schuldgevoel. Ze trekt zich terug in een religieus oord, waar ze hulp hoopt te krijgen om haar drang te onderdrukken. Dat verloopt echter iets anders dan verwacht...

Search and Destroy - 3 juni

2020



Ook nieuw op Pathé Thuis in juni is de actiefilm Search and Destroy. Drie jaar na zijn militaire ontslag wordt John benaderd om een geheime missie uit te voeren. Zijn doelwit is de wapenhandelaar Igor Rodin. Deze crimineel is verantwoordelijk voor de moord op Johns oude eenheid en daarmee ook zijn ontslag.

Girl - 7 juni

2020



De 22-jarige Girl (Bella Thorne) is grotendeels opgegroeid zonder vader. Hij mishandelde haar moeder, waarna hij het gezin in de steek liet. Tien jaar later ontvangt het gezin plots een brief waarin hij zijn ex met de dood bedreigt. Girl is uit op wraak, maar ontdekt dat iemand haar voor is geweest. Haar vader is al vermoord. Vervolgens ontstaat een gevaarlijke zoektocht.

Fallen - 9 juni

2016



Luce Price wordt na een vreemd ongeluk met een klasgenoot naar een kostschool gestuurd. Hier ontmoet ze twee jongens met wie ze zich op onverklaarbare wijze verbonden voelt. Ze blijken gevallen engelen te zijn die vechten om haar liefde. Luce probeert een keuze te maken, maar zorgt daarmee onbedoeld voor een gevecht tussen hemel en hel.

The Killing of Two Lovers - 11 juni

2020



David en zijn vrouw Nikki maken een moeilijke periode door. Ze geven elkaar tijd en ruimte om na te denken over hun relatie en hun leven. Die tijd en ruimte is vooral wat Nikki wil. David ziet het plan namelijk helemaal niet zo zitten en wil alleen maar zijn huwelijk redden.

Farming - 16 juni

2018



Een Nigeriaanse jongen wordt door een wit gezin in het Verenigd Koninkrijk geadopteerd. Zij hopen de jongen een beter leven te geven. Het tegenovergestelde gebeurt echter: de jongen wordt opgenomen door een skinheadbende. Farming is gebaseerd op het leven van de schrijver Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Together Together - 21 juni

2021



Anna is draagmoeder voor de 40-jarige vrijgezel Matt (Ed Helms). Anna’s motief is voornamelijk financieel: met het geld kan ze haar diploma behalen. Matt verheugt zich echter zo op zijn nieuwe vaderrol dat hij zich steeds meer in Anna’s leven mengt. Dat was echter niet helemaal de bedoeling: als een echte einzelgänger wil ze namelijk niemand vertellen dat ze zwanger is.

Endangered Species - 24 juni

2021



Wanneer een gezin te maken krijgt met een boze neushoorn verandert hun safaritrip in een nachtmerrie. Door de aanval van het dier raakt hun auto namelijk total loss en moeten ze zich te voet een weg door de jungle banen. Dan wordt duidelijk dat de Afrikaanse wildernis toch best gevaarlijk kan zijn.

Slate - 24 juni

2020



Yeon-hee is een beginnend actrice. Het is haar grote droom om een superheld te spelen in een grote actiefilm. Ze krijgt haar eerste kans als een stuntdubbel. Yeon-hee had er alleen niet op gerekend dat de set een portaal naar een parallelle wereld is.

