Nieuw op Netflix in mei: Lucifer, Jurassic World en Ferry

Een nieuwe maand in aantocht betekent weer een nieuwe lading series en films op Netflix. We zetten alle nieuwkomers op Netflix voor je op een rijtje, met als hoogtepunten onder meer Undercover-film Ferry en nieuwe afleveringen van Lucifer.

Series

Jupiter’s Legacy - 7 mei



Jupiter’s Legacy combineert de spanning en actie van een superheldenserie met een flinke portie drama. De comic van Mark Millar (Wanted, Kick-Ass, Logan, Kingsman) gaat over een superheldenfamilie die totaal niet functioneert. De krachtige superheld Utopian (Josh Duhamel) en zijn vrouw Grace (Leslie Bibb) zijn decennialang zo druk geweest met het redden van de wereld dat ze hun kinderen verwaarloosd hebben.

The Upshaws - 12 mei



Ook nieuw op Netflix deze maand: The Upshaws. In deze sitcom volgen we Bennie (Mike Epps). Als monteur probeert hij te zorgen voor zijn vrouw Regina en hun samengestelde gezin. Maar, zoals een goede sitcom betaamt, gaat het allemaal niet zo makkelijk. Al helemaal niet als Bennie te maken krijgt met zijn bittere schoonzus (gespeeld door komiek Wanda Sykes).

Love, Death & Robots - 14 mei

Seizoen 2



Love, Death & Robots is een anthologieserie. Dat betekent dat elke aflevering een apart verhaal vertelt. Sommige afleveringen hebben een humoristische insteek, anderen passen meer in het actie-, thriller- of horrorgenre. In het geval van Love, Death & Robots betekent het echter ook nog dat elke aflevering een geheel nieuwe animatiestijl laat zien. De enige overeenkomst: ze gaan allemaal over de liefde, de dood en… robots!

Jurassic World: Kamp Krijtastisch - 21 mei

Seizoen 3



De animatieserie Jurassic World: Kamp Krijtastisch volgt zes tieners die gekozen zijn voor een once-in-a-lifetime ervaring. Daarvoor reizen ze af naar een nieuw avonturenkamp aan de andere kant van het eiland Isla Nublar. Zoals we inmiddels weten, trekken dino’s zich niks aan van eventuele omheiningen.

The Kominsky Method - 28 mei

Seizoen 3



Het is bijna tijd voor het laatste seizoen The Kominsky Method . Daarin volgen we Sandy Kominsky (Michael Douglas), een oud-acteur die het nu rustiger aan doet. Hij is nog wel bekend genoeg om acteerlessen te geven, en zijn wijsheid is nog altijd zeer populair. Samen met zijn vertegenwoordiger/vriend Norman (Alan Arkin) worstelt hij zich door het leven, terwijl de aftakeling langzaam maar zeker inzet.

Lucifer - 28 mei

Seizoen 5 (deel 2)



Het is tijd voor het tweede deel van het vijfde seizoen van Lucifer. In deze serie volgen we de aantrekkelijke duivel Lucifer Morningstar (Tom Ellis). Hij heeft geen zin meer om de plichtsgetrouwe dienaar in de hel te spelen. Hij wil de mensheid beter begrijpen en besluit wat tijd op aarde door te brengen. Hij vestigt zich geheel toepasselijk in Los Angeles, de City of Angels.

Films

F*ck de Liefde (2019) - 4 mei



In deze romcom volgen we drie stellen die allemaal worstelen met de liefde. Zo vindt de net gescheiden Lisa op Curaçao troost in de armen van een charismatische wereldreiziger. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Yolanthe Cabau, Bo Maerten, Thijs Römer en Victoria Koblenko.

The Woman in the Window (2021) - 14 mei



Anna Fox lijdt aan een angststoornis. Ze durft de straat niet op en brengt noodgedwongen een hoop tijd door in haar appartement. Op een dag krijgt Anna nieuwe buren. En ze kan het niet laten: ze begint hen te bespioneren… Maar dan is ze plotseling getuige van een verontrustend misdrijf! De hoofdrollen in The Woman in the Window worden vertolkt door Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh en Julianne Moore.

Ferry (2021) - 14 mei



Ferry speelt zich af in 2006, vóór de gebeurtenissen in Undercover. De titelheld (uiteraard gespeeld door Frank Lammers) werkt in Amsterdam voor de hasjbaron Ralph Brink. Wanneer diens zoon levensgevaarlijk gewond raakt bij een deal, wordt Ferry naar Brabant gestuurd om de daders op te sporen. Maar eenmaal terug in de streek waar zijn wortels liggen, wordt zijn loyaliteit flink op de proef gesteld.



Army of the Dead (2021) - 21 mei



Ook nieuw op Netflix deze maand: Army of the Dead. Tijdens een zombie-uitbraak in Las Vegas zorgt het leger voor een quarantainezone in een casino. Een stel huurlingen zet alles op alles om het gokparadijs binnen te komen en de grootste overval ooit te plegen. Zack Snyder maakte eerder al Watchmen en een van de beste zombiefilms aller tijden: Dawn of the Dead.

Documentaires en meer

Ten slotte dan nog een overzicht van alle andere titels, die in mei nieuw op Netflix worden toegevoegd:

