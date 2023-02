Nieuw onderzoek: 8,1 miljoen radioluisteraars per dag in januari

De 87 radiozenders die zijn meegenomen in het nieuwe NMO Luisteronderzoek hebben samen in de eerste drie weken van het jaar gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag bereikt. Dit blijkt uit resultaten die woensdag voor het eerst gepubliceerd zijn door de initiatiefnemers achter deze nieuwe meetmethode.

Met de oude methode werd radio luisterend Nederland geregistreerd via dagboekjes, die door een representatieve groep mensen werden ingevuld. Veelgehoorde bezwaren hierover waren dat de resultaten gebaseerd waren op de eerlijkheid en het geheugen van de luisteraar. Met de nieuwe methode wordt met name via een app op bijna 3000 telefoons geregistreerd naar welke zender wordt geluisterd.

,,We zijn wereldwijd de pioniers op dit gebied”, zegt voorzitter van het Nationaal Luister Onderzoek Medy van der Laan hierover. “Tien jaar geleden hebben we al de intentie uitgesproken om deze revolutie in gang te zetten. Omdat de dagboekjes een beetje ouderwets waren, zeiden ze toen al.”

Positief

Door de nieuwe methode zijn de metingen veel nauwkeuriger, omdat zenders achteraf per minuut kunnen zien wanneer luisteraars in- of uitschakelden. Deze ontwikkeling is door de partijen achter de grote zenders positief ontvangen.

,,Het NMO is een mooie nieuwe stap op het gebied van het meten van luistergedrag”, zegt Robert Bernink, algemeen directeur van Qmusic. ,,Er is nu per week en meer op detail- en campagneniveau te zien waar de wensen van de luisteraar liggen.”

Preciezer

,,Dankzij de nieuwe meetmethode kunnen we nog preciezer meten waar en wanneer de consument naar een van onze zenders luistert”, aldus een woordvoerder van Talpa Network, waar Radio 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10 onder vallen. ,,Hierdoor creëren we een reëlere afspiegeling van het daadwerkelijke luistergedrag, waardoor we consumenten en adverteerders nog beter kunnen bedienen.”

,,Met ons brede audioaanbod willen we vanuit onze taakopdracht het Nederlandse publiek zo goed mogelijk bereiken”, zei directeur audio bij de NPO Jurre Bosman eerder. ,,Het nieuwe Nationaal Luisteronderzoek geeft op eigentijdse en gedetailleerde wijze nog beter inzicht in hoe de NPO en de omroepen daarin slagen.”

Kink niet blij Kink is ‘niet blij met de resultaten’ van een nieuw luisteronderzoek dat woensdag gelanceerd is, en heeft daarover vragen gesteld aan de organiserende partij Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Dit laat de algemeen directeur van de radiozender aan het ANP weten. Kink ziet daar de berekende cijfers het marktaandeel van ruim 1 procent eind vorig jaar terugvallen naar gemiddeld 0,6 procent over januari 2023. Onder andere voor adverteerders zijn dit soort cijfers van belang. ,,Wij als Kink, maar meer kleinere zenders zoals die van RadioCorp en Sublime, zien dat er enorme verschillen zijn tussen de eerdere metingen van het NLO en nu die met het NMO”, zegt algemeen directeur van Kink Jan Hoogesteijn, verwijzend naar de oude en nieuwe methode. ,,En die verschillen zijn niet te verklaren en komen niet altijd even logisch over.” ,,Dit betekent dat we vragen bij NLO hebben neergelegd om te kijken hoe dat kan”, zegt Hoogesteijn. ,,Een deel van de antwoorden hebben we al gekregen, maar we hopen op meer duidelijkheid. We begrijpen het niet. Het is een technisch verhaal, maar heeft ook te maken met het panel en de samenstelling daarvan. We hebben nog geen conclusies getrokken, maar zijn wel heel benieuwd.” Frans Kok bevestigt als directeur van het NLO dat de vragen namens de kleinere zenders zijn binnengekomen, en dat ze daar serieus naar kijken. ,,We zijn er zeker mee bezig, want we vinden het heel belangrijk dat iedereen achter de cijfers kan staan. Het is alleen misschien niet zo snel of makkelijk op te lossen.”

