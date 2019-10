Nieuw licht op mysterieuze dood: ‘Michael Hutchence verdient erkenning’

Dat het tijd was om het levensverhaal van Michael Hutchence te vertellen, besloot regisseur en vriend Richard Lowenstein (60) tijdens een comedyshow. “Er werden grappen gemaakt over Michael. Leuk, maar telkens was de clou dat zogenaamde seksspel waarbij hij zich zichzelf per ongeluk van het leven beroofde. Ik dacht: als ik niets doe, wordt Michael straks voor altijd herinnerd als die gast van die mislukte wurgseks. Ik wilde dat beeld corrigeren, maar vooral schetsen wat een geweldige podiumkunstenaar en beminnelijk mens hij was.’’