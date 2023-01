Nieuw Big Brother-huis vol knalkleuren en doorzichtige kluis

foto'sHet nieuwe seizoen van Big Brother (RTL 5) gaat volgende week van start. Om het ook tijdens deze editie spannend te houden, is ook nu weer alles anders in het experiment. Inclusief het huis waarin de deelnemers straks in intrek zullen nemen.

Als we naar de foto’s kijken, valt meteen het kleurrijke decor op. Kleur is dit seizoen dan ook het thema en het is kunstenaar Frank Visser die de opdracht gekregen heeft om het Big Brother-huis om te toveren in een warm en uitgesproken omgeving. “Ik ben gefascineerd door hoe kleuren samenwerken en dus was deze restyling een uitgelezen opdracht voor mij. Ik heb vooral veel gebruik gemaakt van contrasten. De ruimte die er het meest uitspringt dit seizoen, is de kleurrijke badkamer: de glimmende blauwe en groene tegels in combinatie met de gekleurde voegen zorgen voor een speels contrast”, aldus Visser.

‘Big Brother’-coins

En ook op andere vlakken blijft het realityprogramma verrassen. De bewoners zullen elkaar dit jaar niet enkel binnen, maar ook buiten uitdagen in de nieuwe gameroom. Daarnaast is er in het huis ook een doorzichtige kluis aanwezig met daarin de jackpot van €100.000 die de kandidaten gedurende het spel kunnen beïnvloeden. Dit is niet het enige geld waar de deelnemers mee te maken zullen krijgen: ze kunnen ook geld verdienen voor in het huis. Met de zogenaamde ‘Big Brother’-coins kunnen de bewoners items bemachtigen.

Verder zullen de bewoners ook elke week strijden voor de Power of Nomination. En ook anders dit jaar is een nieuwe, geheime plaats in het ‘Big Brother’-huis waar de kandidaten individueel zullen strijden voor een belangrijke, mysterieuze prijs.

Big Brother is vanaf maandag 9 januari te zien op RTL 5 en op Videoland