Nieuw album U2 is nu vlakbij

Met het verschijnen van de eerste single You’re the Best Thing About Me is gisteren het aftellen naar het nieuwe album van U2 echt begonnen. Wat weten we tot nu toe van Songs of Experience ?

Wanneer het album uitkomt, is nog steeds onbekend. Maar heel ver weg is het verschijnen van U2’s 14de studioalbum Songs of Experience niet meer. Het album moet de nare smaak wegspoelen die het Ierse kwartet overhield aan voorganger Songs of Innocence. Die plaat geldt door de volkomen verkeerd gevallen distributiedeal met iTunes (dat 500 miljoen albums verplicht cadeau deed aan zijn klanten) als de grootste pr-blunder uit U2’s geschiedenis.

Maar dat debacle is nu alweer ruim drie jaar terug. Daarna volgden twee goed ontvangen tournees, de laatste in het teken van de 30ste verjaardag van klassieker The Joshua Tree. Het gaf de band de ruimte in alle rust te schaven aan het album dat in 2014 al voor een flink deel klaar was.

Opzienbarende popsong

Frontman Bono liet eerder al weten dat sindsdien drie songs zijn vervangen. De afvallers pasten niet bij het huidige politieke klimaat met onder meer het aantreden van President Trump. Denkelijk is het vorige week als video uitgebrachte The Blackout (met de zinsnede Democracy is flat on it’s back) een van de nieuwelingen. De video werd opgenomen in de Amsterdamse Westergasfabriek.

Een song die zeker op het album zal staan, is de ballade The Little Things that Give You Away, die vaak als afsluiter van de Joshua Tree-concerten werd ingezet. En sinds gisteren is er You’re The Best Thing About Me, de officiële openingssingle. Een toegankelijke, maar tegelijk niet al te opzienbarende popsong. Eentje die past in het traditionele U2-idioom en herinneringen oproept aan hit Even Better Than the Real Thing van het album Achtung Baby uit 1991.

De datum die in de geruchtenmachine het vaakst wordt genoemd voor het verschijnen van Songs of Experience is vrijdag 1 december.

