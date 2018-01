Niet nadenken: nú zeggen! Wie is deze zangeres op de Grammy's?

Nou, je zit ernaast! Maar … je bevindt je wel in goed gezelschap. Ook Vogue - niet het minste modemagazine - dacht dat deze dame in oudroze galajurk de wereldberoemde Canadese zangeres was. Vogue plaatste deze foto, gemaakt tijdens de uitreiking van de Grammy Awards zondag in New York, pontificaal op de website in een rodeloperlijstje, met de naam Céline Dion eronder.