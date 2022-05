Niet eerder vertoond portret Elizabeth na bijna 20 jaar openbaar

Elizabeth - getooid met kroon en parelketting - kijkt zuinig lachend in de camera. De foto is in zwart-wit en het hoofd en de accessoires van de Queen steken af tegen de donkere achtergrond, waardoor het lijkt alsof ze in de lucht zweeft. De foto is genomen door Rob Munday, die de plaat volgens de Daily Mail afgelopen zomer tegenkwam in zijn archief.