Nienke Plas verwelkomt eerste dochter, zonder verloskundige: ‘Gewoon gevangen’

met fotoYoutuber Nienke Plas (36) is gisteren bevallen van haar derde kindje. Het is de eerste dochter voor Nienke en haar man Resley Stjeward. ‘Meid, je bent nu al de prinses van de familie.’

Bij een foto van zichzelf met haar dochter op Instagram blikt Nienke terug op een ‘storm aan weeën’. ‘Het bad had net een natte bodem en toen was deze baby er klaar voor’, schrijft ze. ‘Geboren op onafhankelijkheidsdag van Suriname, 25-11-2022.’

Aan de bevalling kwam geen verloskundige te pas. ‘Gewoon opgevangen door je tantes Elvira en Bryana’, aldus Nienke. ‘Welkom lieve Harley Emani Nya.’

Onder haar bericht regent het felicitaties van bekende collega’s, onder wie Chantal Janzen en Samantha Steenwijk. ‘Oh wauw, ze heeft wel een memorabele entree gemaakt zo’, schrijft Soundos El Ahmadi. Jandino Asporaat is vooral blij met de timing, want hij organiseert vanavond een urbanmuziekfestival. ‘Dan kunnen jullie gewoon komen’, grapt hij. ‘Zet me op de lijst, plus één’, reageert Nienke.



De mediapersoonlijkheid verwelkomde vorig jaar juni nog haar tweede kindje, zoon Novi-Jaxx. Ze had toen al zoon Frenky-Dean (8). Nienke en Resley zijn al zo’n vijftien jaar samen en trouwden in 2020. Resley had haar gevraagd op een bootje in Dubai. Hij schreef toen op Instagram dat Nienke meteen vol overtuiging ‘ja’ zei, ‘nog voor ze de ring had gezien’.

Haar derde zwangerschap maakte ze afgelopen juni bekend met een opvallend dansje:

