Niemand trok zich iets aan van presentatrice Sophie Hilbrand en terecht trouwens

Ik ben er nog niet uit. Was het nou oerdom van Hennie de Haan om aan te schuiven bij Khalid & Sophie? Of was het juist dapper om als woordvoerder van de protesterende bewoners van Albergen uitgerekend dáár te gaan zitten, in de meest linkse talkshow van dit moment waar dinsdag - zul je altijd zien - ook nog eens Preker des Vaderlands Freek de Jonge te gast was? Dan mag je blij zijn als je drie woorden achter elkaar kunt spreken waarom je piepkleine dorp niet staat te juichen bij de komst van 150 asielzoekers, zonder minstens vijf keer onderbroken te zijn met de beschuldiging dat jullie allemaal onverdraagzame racisten zijn.