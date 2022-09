Nielson houdt het in Beste zangers juist wél droog bij emotioneel nummer: 'Tranen zijn op’

Met videoHet was vanavond Jaap Reesema die met zijn vertolking van Nielsons Grijs zijn collega’s in Beste zangers tot tranen toe wist te roeren. Het nummer had veel emotionele waarde voor Nielson, die het lied voor zijn overleden neef Nathan had geschreven, maar ondanks alles hield juist hij het wel droog. ,,Mijn tranen zijn op”, klonk het openhartig.

In de uitzending van vanavond stond Nielson centraal. Onder meer Blanks, Claudia de Breij en Sarita Lorena maakten hun eigen versie van zijn liedjes, maar het nummer dat Jaap Reesema had gekozen, had een bijzondere betekenis voor Nielson. De 32-jarige zanger verloor namelijk twee jaar geleden geheel onverwacht zijn neef Nathan en verwerkte zijn overlijden door de studio in te duiken en muziek te maken.

Lees ook Beste Zangers-deelnemers volgend jaar in Ahoy

Reesema noemde het nummer dat hij had gekozen, Grijs, Nielsons ‘allerpuurste liedje’. ,,Die kwam bij mij zo keihard binnen. Het is natuurlijk een liedje wat je hebt geschreven na een best wel heftige periode. Maar dat is zo ongelooflijk puur. En ik merk nu ook dat ik het wel spannend vind om te doen, omdat het voor jou denk ik heel belangrijk is”, legde Reesema uit.

Nielson, die met een grote glimlach over zijn neef vertelde, stelde hem gerust: Reesema hoefde zich absoluut geen zorgen te maken. ,,Ik vind het alleen maar heel dapper en cool dat je dat gaat doen. Ik heb het niet voor niets uitgebracht. Als ik dit niet had gewild, had ik het ook niet op Spotify moeten zetten. Zo werkt het.”

Volledig scherm Nielson in Beste zangers. © AvroTros

Pijnlijk

Reesema bracht net een paar regels ten gehore, toen de eerste haar tranen al niet kon bedwingen: Sarita Lorena. Ook bij Blanks liepen niet veel later de waterlanders over het gezicht tijdens het optreden van zijn collega. Nielson daarentegen keek vol bewondering toe, zonder een traan te laten, maar wel zichtbaar geëmotioneerd.

Na afloop legde hij uit waarom. ,,Dit was het diepste punt van die periode voor mij. En dat is misschien ook waarom ik het fijn vind om hem te horen: ik ben daar niet meer. Het blijft altijd het pijnlijkste ding uit mijn leven, maar ik ben gelukkig niet meer zo diep als ik was toen ik dit schreef. En daar herinnerde jij mij nu net aan. Thanks, man.”

Quote Het blijft altijd het pijnlijk­ste ding uit mijn leven Nielson

Nielson stelde zich voor de camera's ‘bijna schuldig te voelen’ dat hij geen traan had gelaten. ,,Maar die tranen zijn op bij mij. Bij Simon (Blanks, red.) overduidelijk nog niet.”

Die constatering was juist. ,,Het is een heel herkenbaar verhaal natuurlijk”, snikte Blanks. De 25-jarige zanger had net als Nielson zijn beste vriend verloren. ,,Ik heb gewoon avonden naar huis gereden uit de studio, met dat liedje op repeat. En gewoon huilen in de auto. En Jaap gaat zingen en dat komt zo binnen. Nu weer gewoon.”

Nielson stak Blanks een hart onder de riem. ,,Het is bizar man, fucking leip. Maar we leven voor deze gasten. We stralen voor die mensen. En dat doe je goed. Dat doe je goed, jongen.”

Volledig scherm Blanks houdt het niet droog in Beste zangers. © AvroTros

Volledig scherm Sarita Lorena laat haar tranen de vrije loop in Beste Zangers © AvroTros

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week een theorie die Tim Hofman niet besprak, het gesprek met Nick en Simon en de degradatie van Radar. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: