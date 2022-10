Nielson bedolven onder reacties na beladen duet bij Televizier-gala: ‘Niet normaal’

Met videoVeel kijkers van het Gouden Televizier-Ring Gala werden geraakt door het duet van Jaap Reesema en Nielson. Vanaf het dak van Carré - het was eerder opgenomen - zongen ze Grijs , een lied dat Nielson schreef over zijn overleden vriend en neef Nathan.

Duizenden reacties kregen Nielson (32) en Jaap Reesema (37) vandaag via sociale media en hun telefoon op hun duet, onderdeel van het eerbetoon aan overleden tv-makers. De meest gestelde vraag: of dit duet wordt uitgebracht.

,,Daar sta ik voor open’’, zegt Nielson, die dat nog wel eerst wil overleggen met zijn collega. ,,Jaap heeft bij Beste zangers een eigen versie van Grijs gemaakt die enorm is aangeslagen. Hij heeft er een succes van gemaakt. Ik wil niets afdoen aan Jaaps versie.’’

Volledig scherm Jaap Reesema en Nielson op het dak van Carré. © AvroTros

Persoonlijk

Nielson schreef Grijs na het overleden van Nathan, zijn neef en vriend die in de zomer van 2020 op 28-jarige leeftijd overleed aan leukemie. ,,Het is een heel persoonlijk liedje, dat heel erg over mij gaat, over wat ik voelde en meemaakte. Ik heb dit liedje totaal niet geschreven met het idee om het uit te brengen. Ik ben heel verbaasd dat mensen zich er zo in herkennen. Normaal mik ik daar op, ik ben immers een popschrijver.’’

De vele verzoeken om het duet van gisteren uit te brengen worden gehoord, maar Nielson wil het lied per se niet commercieel exploiteren. ,,Ik heb het vorig jaar om die reden uitgebracht onder mijn eigen naam en niet onder mijn artiestennaam. Het is er wel, mensen mogen ernaar luisteren, maar ik hoef mijn verdriet niet te verkopen. Aan de andere kan ben ik niet doof voor de mensen die ernaar willen luisteren en die er misschien steun uit halen. Want dat is natuurlijk heel erg gaaf. Dus ik denk dat we het wel beschikbaar moeten maken, maar ik ga het niet in allerlei talkshows spelen.’’

Tekst gaat verder onder het originele nummer van Niels Littooij (Nielson):

Dat juist deze wat toegankelijkere versie een hit is die al ruim 3 miljoen keer is beluisterd op Spotify, begrijpt Nielson wel. ,,Ik heb het geschreven met de blik naar binnen, Jaap heeft het bewerkt met de blik naar buiten. Het lied raakt mensen duidelijk, ik kreeg vanochtend hele levensverhalen toegestuurd, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Dit is echt niet normaal.’’

Bekijk hieronder de versie van Jaap Reesema tijdens Beste Zangers:

