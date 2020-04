Nicolette van Dam ‘serveert’ kop koffie op anderhalve meter

Opzij niet op papier maar digitaal in de bus

Abonnees van vrouwenblad Opzij hebben het magazine ditmaal niet in een papieren versie in hun bus gekregen, maar digitaal in hun mailbox. Het is, door de coronacrisis, een eenmalige actie, stelt hoofdredacteur Marianne Verhoeven. ,,Het is een dubbeldik quarantainenummer geworden dat alleen digitaal verschijnt, omdat onze belangrijkste verkooppunten AKO, Bruna en Schiphol veelal dicht zijn", zegt ze.