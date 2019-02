Nicolette Kluijver: Onze kindjes hebben geen boodschap aan relatiecrisis

Voor Nicolette Kluijver (34) zijn haar drie jonge kinderen op dit moment het allerbelangrijkst in haar leven. De presentatrice focust zich in de Oostenrijkse sneeuw dan ook liever op het welzijn van Isabella, Ana-Sofia en Jesse, dan op romantische momenten met haar man Joost Staudt.

Nicolette choqueerde de showbizzwereld vorige maand door plots te laten weten dat zij en Joost na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar gaan. ,,We zullen altijd vriendjes blijven’’, liet ze via Instagram weten. Die post besloot ze kort daarna te verwijderen. ,,De liefde is er nog steeds en ook de wil om te knokken voor het gezin. Nicolette en haar man vragen rust en ruimte voor henzelf en vooral voor hun kinderen. Hun geluk staat nu voorop”, verklaarde haar management.

Hoe de liefdeskaarten een maand later zijn geschud, is niet bekend, maar Nicolette is er in ieder geval trots op dat Joost mee op vakantie is. ,,Onze kindjes hebben geen boodschap aan onze problemen!’’, klinkt het nu stellig. Ook noemt ze Joost een ‘superdad'. Hij betitelt zijn kinderen, die alle drie skiles krijgen, als ‘toppers en helden'.

Nicolette en Joost ontmoeten elkaar in 2010 op een verjaardagsfeestje. Niemand minder dan presentatrice Floortje Dessing, die Nicolette op de redactie van 3 Op Reis zag, koppelde haar aan de plastisch chirurg. ,,Ik dacht: een plastisch chirurg met een veel te dure auto en een groot huis, ik val helemaal niet op dat soort mannen. Mijn vriendjes waren altijd rockers vol tatoeages. Maar toen ik hem zag staan, dacht ik: wat een foute schoenen, maar wat een leuke vent’’, zei Nicolette daarover tegen Elegance.

In 2012 stapten ze in het huwelijksbootje. Kort daarna werd Isabella geboren. De tweeling Ana-Sofia en Jesse kwamen twee jaar later ter wereld. Het gezin woont op een boerderij in Ouderkerk aan de Amstel.

