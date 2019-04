Nicolette Kluijver: Elke keer als ik hoest, ben ik bang voor terugkeer longkanker

Na de ingreep in 2017, waarbij een stuk linkerlong werd verwijderd, probeerde Kluijver de draad van haar werkzame en privéleven weer zo goed en kwaad als dat ging op te pakken. ,,Ik probeerde ermee te dealen, maar het begint me eigenlijk nu pas te raken wat me is overkomen”, vertelde ze vanavond in RTL Boulevard. De presentatrice doet op 15 mei mee aan de manifestatie Nederland Staat Op Tegen Kanker in Den Bosch. Daar zal ze een menselijk lint aanvoeren van mensen die iemand zijn verloren aan de ziekte of personen die iets hebben betekend bij hun herstelproces. Zo eert Kluijver de longarts die de diagnose bij haar stelde en haar verder begeleidde. ,,Ik heb veel aan hem te danken.”

Het meedoen aan de actie van KWF Kankerbestrijding doet ze met liefde. ,,Maar toen ik ja had gezegd, kwam alles weer boven. Daar in Den Bosch staan, zal veel herinneringen aan een moeilijke tijd losmaken.” Hoewel ze schoon is verklaard, denkt ze nog dagelijks aan de ziekte die ze onder de leden had. ,,In de afgelopen twee jaar heb ik heel erg in de overlevingsstand gestaan. De angst die er nog steeds is, hoort bij mij. De ziekte heeft ook nog iets positiefs opgeleverd. Ik probeer meer dan ooit te genieten van het leven. Als ik geen longkanker had gehad, was ik misschien te snel door het leven gehold”, aldus de moeder van drie kleine kinderen.

'Klotetijd’

Kluijver maakt momenteel ‘een klotetijd’ door, omdat ze werd geconfronteerd met huwelijksproblemen. Ze trouwde in 2012 met plastisch chirurg Joost Staudt. Of de privé-ellende zal uitdraaien op een scheiding? Daarover wilde ze vanavond niets zeggen. Hooguit: ,,Ik richt me nu vooral op positieve dingen in het leven.” De presentatrice zinspeelde in januari zelf nog op een mogelijke breuk. Ze plaatste een persoonlijk bericht op Instagram dat wees op relatieproblemen met haar man Joost. ,,Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan”, was te lezen. Daaronder tagde Nicolette haar man en schreef ze, naast een emoticon van een gebroken hartje: ,,We zullen de beste vriendjes blijven”. Het bericht werd korte tijd later weer verwijderd.