Video Wordt Jimi (69) de winnaar van The Voice Senior?

22:38 Jimi Bellmartin is al in de eerste aflevering van The Voice Senior topfavoriet voor de eindzege van de talentenjacht. Binnen enkele seconden hadden de coaches hun stoel omgekeerd voor de 69-jarige zanger. En of hij nu wint of niet: een optreden in het prestigieuze Carré staat alvast in zijn agenda genoteerd.