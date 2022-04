Nicolas Cage viert zijn eigen cultstatus in krankzinnige meta-komedie

FilmrecensieCompliment voor de makers van de komedie met de meest sarcastische titel van het jaar (‘het ondraaglijke gewicht van massief talent’): de ronduit bizarre carrière van Nicolas Cage is inderdaad een speelfilm waard. En géén documentaire. Gelukkig kan ook Cage er om lachen en was hij bereid zijn krankzinnige zelf te spelen.

The Unbearable Weight of Massive Talent Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie/Actie



Het is voor jonge generaties bijna ondenkbaar, maar de man in kwestie (58) was ooit een serieus en gelauwerd acteur en won zelfs een Oscar voor zijn rol als suïcidale alcoholist in Leaving Las Vegas (1995). Direct daarna omarmde hij het actiegenre (The Rock, Con Air), dat in die tijd rijk was aan machismo en bombasme. En hoe meer hij ‘afgleed’ naar het b-genre, hoe meer zijn cultstatus juist werd omarmd.

Dat is te verklaren. Terwijl overacting uit de mode raakte, bleef Cage steevast het grote gebaar inzetten. De personages die hij speelt zijn bijna allemaal licht ontvlambare types (de ‘Cage rage’). Hij creëerde een voedingsbodem voor ontelbare internet-memes. Hoe beroerd de films ook zijn, deze acteerstijl blijft goed voor een niet te onderschatten fanbase.

Overdrijving

Over precies dit fenomeen maakte regisseur en scenarist Tom Gormican een slim bedachte film waarin Cage (als Cage) akkoord gaat om tegen betaling langs te gaan op het verjaardagsfeest van een miljardair op Mallorca. Deze Javi is dolenthousiast, want hij is fan nummer één, zo blijkt vooral wanneer hij de acteur rondleidt in een ruimte vol memorabilia uit zijn films (denk bijvoorbeeld aan de gouden pistolen uit Face/Off).

Dé grap: Javi (met minstens zoveel gevoel voor overdrijving gespeeld door Pedro Pascal uit de hitserie Narcos) zou wel eens een drugsdealer kunnen zijn en al snel belandt Cage precies in het type actiefilm waar hij zijn huidige imago aan te danken heeft. Nadeel is dat de humor vooral voortkomt uit herkenbaarheid. Wie Cage de laatste decennia niet of nauwelijks volgde, heeft hier weinig te zoeken. De liefhebbers zullen ervan smullen. Het is een terecht moddervet aangezette viering van een man die overacting bijna tot kunst heeft verheven.

Regie: Tom Gormican. Hoofdrollen: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish en Eli Jane

Volledig scherm Pedro Pascal (rechts) en Nicolas Cage (links) in The Unbearable Weight of Massive Talent. © AP