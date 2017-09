Nick Schilder maakt presentatiedebuut bij SBS6

Zanger Nick Schilder gaat als presentator aan de slag bij het nieuwe programma Keep it cool van SBS 6. Hiermee maakt de 33-jarige Schilder zijn presentatiedebuut.

„Na de laatste jaren deel te hebben genomen aan een aantal mooie tv-projecten, is dit compleet nieuw voor mij", zegt de zanger. In het programma Keep it cool gaan BN'ers de strijd aan tegen hun eigen hartslag.

Aloys Buys, manager van Nick, is benieuwd naar het presentatiedebuut van de zanger. ,,We kregen het verzoek binnen en hebben wat met elkaar overlegd. Nick vond het wel bij hem passen en is op het aanbod ingegaan. We gaan het zien", aldus Buys tegen het AD.

Nick gaat nu zonder Simon aan de slag, maar dat is absoluut geen probleem volgens Buys. ,,Dat gebeurt wel vaker. Simon had zijn eigen theatertour en speelt soms in series. Ze kunnen zulke dingen prima combineren.''

Keep it cool