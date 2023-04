Nick Schilder komt met eerste solotour: ‘Terug naar jeugdliefde’

Met video Metallica vindt het ‘leuk’ om Koningsdag mee te maken

Metallica trapt volgende week zijn wereldtournee af met twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Een van de twee shows is op Koningsdag en dat vindt de Amerikaanse rockband ‘leuk’, zei zanger James Hetfield in de talkshow Beau. ,,Ik ben blij dat we dat mogen meemaken.”