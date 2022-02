Nick rekent af met kritiek op wasbordje en Yvon heeft vieze handen

Hondje en ‘Koffietijd-mascotte’ Flip van Loretta Schrijver is ingeslapen

Flip, de hond van Loretta Schrijver die de afgelopen jaren veelvuldig te zien was in Koffietijd, is overleden. Het ging al een tijdje niet goed met de viervoeter na een eerdere nekhernia. Gisteren heeft Schrijver haar oogappel op 13-jarige leeftijd laten inslapen.

9 februari