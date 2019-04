Nick (Married at First Sight) had ‘prima gesprek’ met afhaker Bo

Nick kreeg vlak voor zijn bruiloft een bericht van RTL dat er een ‘dringend gesprek’ met hem gevoerd moest worden. ,,Ik kreeg opeens te horen dat mijn verloofde was afgehaakt, maar dat ze nog wel een andere match hadden’’, laat hij weten aan Tubantia . Een paar weken na zijn bruiloft met zijn ‘reservevrouw’ zocht de fietsenmaker toch contact met zijn eerste match Bo om haar hoofdstuk af te handelen. ,,Ze heeft me haar situatie netjes uitgelegd. Tussen ons is alles oké.’’

Het huwelijk met zijn tweede bruid, ging hij uiteindelijk ‘met frisse moed’ in. Nick gaf in Soest het jawoord aan Maxime uit Dronten. ,,Achteraf een goede beslissing. Met Maxime heb ik echt een goede klik’’, zegt hij daarover. Over of hij nog samen is met haar, wil de bruidegom - die het rustig aan moet doen nadat hij onlangs aan een motorongeval een gebroken schouderblad overhield - niets kwijt. ,,De opnames zijn al een tijdje geleden, over de afloop mag ik echt niets zeggen.’’