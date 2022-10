Nick & Simon verzamelen foto's met fans voor laatste videoclip en concert

Loes Luca krijgt plek in Van Dale dankzij oude energie­spot­jes

De uitdrukking ‘een stevig robbertje bridgen’ wordt binnenkort opgenomen in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld in het radioprogramma Volgspot. De term, afkomstig uit een milieucampagne die het Energiebedrijf in de jaren negentig lanceerde, heeft zich na bijna drie decennia ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik.

16 oktober