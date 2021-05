Nick & Simon behoeden NPO 1 én SBS 6 ternauwernood voor een blamage

Podcast Shadow & Bone: eindelijk weer een echte Net­flix-hit

30 april Het duurde even en Kevin en Charlene van de podcast Bingewatchers moesten de laatste maanden heel wat bagger bekijken, maar Netflix heeft eindelijk weer een serie uitgebracht die een regelrechte hit is: Shadow & Bone. De fantasyserie is prachtig, zegt Kevin, de acteerprestaties geloofwaardig en het verhaal interessant.