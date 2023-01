Nick Cave reageert op lied geschreven door tekstrobot: wat een klotenummer

De fan had de tekstrobot gevraagd een lied ‘in de stijl van Nick Cave’ te maken en wilde vervolgens weten wat Cave ervan vond. De zanger, bekend van onder meer Into My Arms, was onverbiddelijk in zijn oordeel. ,,Wat een klotenummer”, aldus Cave. ,,Bedankt voor het lied, maar met alle respect, dit is een aanfluiting.” De 65-jarige zanger stelt dat goede nummers voortkomen uit gevoelens. ,,En voor zover ik weet hebben algoritmes geen gevoelens.” Cave uitte zijn ongenoegen in een bericht in zijn nieuwsbrief The Red Hand Files. Hij kreeg afgelopen tijd tientallen liedjes toegestuurd, gemaakt door kunstmatige intelligentie, vertelde hij. ,,ChatGPT kan misschien wel een speech of preek of overlijdensbericht schrijven, maar het kan geen oprecht nummer schrijven.”