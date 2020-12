Netflix weigert kijker steeds te zeggen dat The Crown fictie is

James Bond-pi­stool Sean Connery verkocht voor 250.000 dollar

4 december Een van de pistolen die Sean Connery tijdens zijn eerste optreden als geheim agent James Bond in de film Dr. No uit 1962 gebruikte, is donderdag (lokale tijd) in de VS voor veel geld verkocht. Een bieder schafte de beroemde Walther PP aan voor 256.000 dollar (ongeveer 210.000 euro), maakte Julien’s Auctions in Beverly Hills bekend.