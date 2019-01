Netflix waarschuwt voor Bird Box Challenge

Fans Madonna twijfelen: heeft de Queen op Pop (60) bilimplan­ta­ten?

22:04 Fans van Madonna buitelen sinds gisteren over elkaar heen met de wildste speculaties over haar achterwerk. De 60-jarige Queen of Pop gaf oudejaarsavond een verrassingsoptreden in een gaybar in Manhattan. En in filmpjes die van het miniconcert werden gemaakt, is de hitzangeres te zien met een wel heel prominente bilpartij. Meest gestelde vraag op sociale media: heeft de ster aan de achterkant implantaten laten aanbrengen?