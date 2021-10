Netflix verwijdert Safe House, The Dictator en 6 andere titels

Gloria Estefan werd op 9-jarige leeftijd misbruikt: ‘Hij dreigde mij te vermoorden’

3 oktober Gloria Estefan (64) heeft via Facebook bekendgemaakt dat ze in het verleden misbruikt is. Volgens de zangeres, die op dat moment amper negen jaar oud was, heeft het misbruik plaatsgevonden op de muziekschool. De persoon die haar misbruikt heeft, was niet alleen familie, maar ook een persoon die haar moeder door en door vertrouwde.