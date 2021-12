Netflix verwijdert Happiest Season en 13 andere titels

Ging Expeditie Robinson-kandidaat onterecht door naar halve finale? ‘Som klopt niet!’

Is er bij Expeditie Robinson net als in het voetbal een VAR nodig? Die vraag spookte door de hoofden van enkele kijkers na het zien van de aflevering van gisteravond. De som van elke zijde van een puzzel moest twintig zijn, maar in de aflevering van gisteravond was duidelijk te zien, dat de winnares van het spel dit niet juist had. Let op er staan spoilers in dit bericht.

