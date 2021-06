Netflix verwijdert Grease en 74 andere titels

Netflix maakt opnames in Veemarkt­straat Breda voor kerstfilm. Sarah: ‘Heel imposant om te zien’

21 juni BREDA – Netflix maakt filmopnames in Breda voor de kerstfilm ‘The Claus Family 2' bij winkel A Cup of Cake in de Veemarktstraat. Eigenaresse van de winkel Sarah: ‘Een prominent deel van de film is hier opgenomen'. Zondag was de laatste opnamedag met acteurs als Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Bracha van Doesburgh en Renée Soutendijk.