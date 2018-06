Netflix verdedigt nieuw seizoen 13 Reasons Why: Je hoeft niet te kijken

13 Reasons Why draait voornamelijk om hoofdpersoon Hannah Baker, die door zelfmoord om het leven is gekomen. De serie was na de première vorig jaar meteen omstreden, onder meer omdat de suïcide van Baker expliciet te zien was. Ook het tweede seizoen kreeg kritiek, bijvoorbeeld vanwege een brute verkrachtingsscène.



Netflix-directeur Hastings erkende afgelopen week bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat 13 Reasons Why een controversiële serie is. Maar dat is voor hem kennelijk geen reden de stekker eruit te trekken, schrijft Deadline. ,,We zijn een on demand-dienst'', benadrukte hij. ,,En we zijn blij met de mogelijkheid voor een derde seizoen. De serie is enorm populair en succesvol. Kijkers voelen zich er echt mee verbonden.''