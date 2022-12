Netflix-trailer komt uit op opvallend moment: prins Harry zet broer William met wraakactie voor het blok

De trap van het vliegtuig met aan boord kroonprins William en prinses Kate op Logan International Airport in Boston was nauwelijks uitgeklapt, toen Netflix op sociale media de trailer van ‘Harry & Meghan’ de wereld instuurde. Kunstzinnige foto’s in zwart-wit van het echtpaar gingen gepaard met alarmerende uitspraken. De timing van de lancering lijkt een bewuste poging om het koninklijk huis in het nauw te brengen.

,,Niemand ziet wat er achter de schermen gebeurt”, stelt Harry met gedragen stem. ,,Ik deed alles om mijn gezin te beschermen. Meghan, die in het slot van de video tranen van haar wangen veegt, kijkt de camera in en vraagt retorisch: ,,Als de belangen zo groot zijn, is het dan niet logisch om onze kant van het verhaal te horen?” Met deze granaat zetten de hertog en hertogin van Sussex de gespannen relatie met The Firm op scherp.

Beelden uit de Netflix-docu van prins Harry en Meghan.

Niet toevallig

Van toeval kan geen sprake zijn, menen vrijwel alle Britse media. Kwam Meghan niet met een vergelijkbare stunt op de proppen toen William en Kate in 2019 een bezoek brachten aan Pakistan? De voormalige actrice, met Harry op een officiële reis door zuidelijk Afrika, trok alle aandacht naar zich toe in een interview met Tom Bradby van zender ITV. ,,Niemand heeft me gevraagd of ik me oké voel”, vertelde ze.

De dodelijke opmerking vormde de inleiding van ‘Megxit’, hun geregisseerde vertrek uit de koninklijke familie. Waar Harry en Meghan destijds konden rekenen op de steun van koningin Elizabeth, verkeren ze nu in een andere situatie. Na het overlijden van de Queen zit met koning Charles een minder coulante monarch op de troon. En diens oudste zoon William, een van zijn voornaamste adviseurs, is eveneens uit harder hout gesneden.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Nieuw tijdperk

Een pijnlijke affaire tijdens een receptie op Buckingham Palace gaf een inkijkje in het nieuwe tijdperk. Hofdame Susan Hussey werd op staande voet ontslagen, toen ze tijdens de officiële bijeenkomst Ngozi Fulani beledigde. Lady Hussey veegde het haar opzij van de directeur van Sistah Space, een stichting die zich inzet om huiselijk geweld uit te bannen, om haar naamkaartje te zien en vroeg: ,,Uit welk deel van Afrika kom je?”

Fulani gaf beleefd aan in het Verenigd Koninkrijk te zijn geboren, maar Hussey wilde daar niets van weten. ,,Nee, waar komen jij en jouw mensen vandaan?” Hussey, nota bene de peettante van William, kreeg geen clementie van het paleis. Voor vertrek naar de Verenigde Staten liet de Prince of Wales via zijn woordvoerder een statement uitgaan. ,,Voor racisme is geen plek in onze samenleving. Deze opmerkingen waren onacceptabel.”

Prins Harry en Meghan afgelopen september tijdens een bezoek aan Dusseldorf.

Kardashians

In The Times volgde een artikel waarin ‘mensen dicht bij het vuur’ Harry en Meghan met de grond gelijkmaken. De krant, van oudsher de officieuze spreekbuis van vooraanstaande leden van het koninklijke huis, meldt dat het paleis in de trailer een ‘bewuste actie’ ziet om William en Kate het leven zuur te maken. Ook noemen ‘insiders’ Meghan en Harry weinig vleiend de ‘Kardashians’, de aandachtszieke familie die leeft van drama en intrige.

William, die vrijdag tijdens een gala de Amerikaanse president Joe Biden ontmoette, liet met beide reacties merken consequenties niet te schuwen. En Harry’s memoires, getiteld Reserve, moeten nog uitkomen. De Conservatieve parlementariër Bob Seeley gaf op TalkTV alvast een voorzet: ,,Waarom mag dit tweetal in hemelsnaam hun titels behouden als ze dit land en de monarchie zo haten? Op die vraag komt met Charles en William aan het roer mogelijk snel een antwoord.