Netflix-serie The Queen's Gambit breekt kijkcijferrecord

Bovendien bereikte The Queen’s Gambit de top 10 in 92 landen en stond de serie zelfs in 63 landen op plek één. Daarnaast zouden mensen massaal op Google hebben opgezocht hoe ze leren schaken, meldt zowel Netflix als Insider. Daarmee bereikte die vraag in negen jaar tijd een enorme piek. Ook is de roman waarop de serie is gebaseerd 37 jaar na de release binnengekomen in de bestsellerlijst van The New York Times.



Het is overigens compleet onduidelijk hoe baanbrekend het record is. Het is niet bekend wat het vorige record was en om welke serie dat ging; Netflix maakt weinig kijkcijfers openbaar.



The Queen’s Gambit stelt een fictieve schaakkampioene voor, Beth Harmon (als tiener gespeeld door Anya Taylor-Joy). De Amerikaanse wees maakte als negenjarige al indruk met haar vaardigheden op het schaakbord en probeert daarna de hegemonie van de Sovjet-Unie in deze denksport te doorbreken. Lees hier onze recensie.