Netflix schrapt komedieserie met Anna Drijver en Elise Schaap

Spoiler alert Plottwist in B&B vol liefde: toch ruimte voor man in hart van Astrid?

Een verrassende ontknoping in de slotaflevering van B&B vol liefde gisteravond. 949.000 kijkers zagen hoe cupido tóch raak heeft geschoten in de Oostenrijkse bed and breakfast van Astrid. En dat terwijl ze eerder deze week nog aangaf geen ruimte in haar hart te hebben voor een man.

27 augustus