Netflix onthult lot Frank Underwood in nieuwe teaser House of Cards

spoiler alertFrank Underwood, het door Kevin Spacey gespeelde personage in de hitserie in House Of Cards, leeft aan het begin van het nieuwe en laatste seizoen niet meer. In de nieuwste teaser van de Netflix-reeks is te zien dat zijn vrouw Claire Underwood (gespeeld door Robin Wright) zijn graf bezoekt.

In de korte trailer is Claire Underwood te zien bij het graf van Francis J. Underwood: in de serie de 46ste president van de Verenigde Staten. Ze spreekt, met een ernstig en strak gezicht de woorden: ,,Als ze mij ooit begraven, dan zal het niet in mijn eigen achtertuin zijn. Ik zal je dit zeggen Francis: als ze mij een eerbetoon willen brengen, zullen ze in de rij moeten wachten.'' Vervolgens wordt ingezoomd op de grafzerk waarin het geboorte- en sterfjaar (1959-2017) van Frank Underwood gegraveerd is.

Het was al duidelijk dat Kevin Spacey (59) niet meer terug zou keren in House Of Cards, maar hoe hij uit de serie zou worden geschreven was tot dusver nog niet bekend. Spacey werd vorig jaar door Netflix ontslagen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik.

Het ontslag van Spacey had grote gevolgen voor House Of Cards. Een dag nadat de eerste beschuldigingen over seksueel wangedrag van de acteur naar buiten kwamen, maakte Netflix bekend dat het zesde seizoen van de serie het laatste zou zijn. Toen ook medewerkers van House Of Cards klaagden over Spacey, werd hij de laan uitgestuurd. Vanwege zijn ontslag werd de laatste reeks teruggebracht tot acht afleveringen.

Spacey speelde de manipulatieve politicus Frank Underwood. De laatste reeks van de politieke dramaserie draait om Claire Underwood. Het slot staat vanaf 2 november op Netflix.

President Clair Underwood (Robin Wright) en graf van Frank Underwood (Kevin Spacey) © Netflix