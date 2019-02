Netflix koopt rechten van actiethriller met Michiel Huisman

The Red Sea Diving Resort kwam in januari uit en is geregisseerd door Homeland-maker Gideon Raff. Evans kruipt in de huid van een Israëlische agent die in het begin van de jaren tachtig een geheime Mossad-operatie leidde met een team van spionnen om vervolgde Ethiopische Joden in Soedan te smokkelen, met behulp van een verlaten vakantieverblijf als front. Het vakantieoord Arous, dat in de vroege jaren ‘70 door Italiaanse ondernemers werd gebouwd, is de locatie van de operatie.