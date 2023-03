Netflix komt met twee nieuwe Nederlandse films

The Dadchelor gaat over Mark, die op het punt staat om vader te worden. Zijn zogenoemde Dadchelor-weekend loopt volledig uit de hand en zet het leven van Marks vrienden op het spel. Bad Boa’s, met in de hoofdrol Asporaat, gaat over boa Ramon die terminaal ziek is. Als hij en zijn nieuwe partner Ferry per ongeluk een grote drugsvangst in handen krijgen, ziet Ramon dit als een kans om de drugsbende uit te schakelen.