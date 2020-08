Netflix-docu laat zien: schuttingtaal uit maffiafilms in het echt nog veel erger

Boer Geert (71) is weer verliefd: ‘Probeer nu niet te hard van stapel te lopen’

22:20 Voormalig Boer zoekt vrouw-deelnemer Geert Krops (71) is weer verliefd. Hij heeft het heel gezellig met Laetitia, maar is deze keer wel voorzichtig. ,,Ik houd voor ogen dat we nog aan het begin staan.’’