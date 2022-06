Netflix-Bollywoodsensatie RRR is even imbeciel als verrukkelijk

Een soldaat die het in zijn eentje opneemt tegen een hysterische mensenmassa, een acrobatische touwact rond een brug om een jochie te redden van de verdrinkingsdood, met een complete dierentuin een tuinfeestje verstoren en tijdens de daar losgebarsten vechtpartij met tijgers en wolven kegelen om je tegenstanders uit te schakelen; niets is te gek in RRR (dat in het Engels staat voor Rise Roar Revolt) die geregeld de balletachtige actie uit de films van John Woo (Face/Off, The Killer) naar de kroon steekt.