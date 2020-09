Netflix-baas heeft het volste vertrouwen in Harry en Meghan

,,Ik ben enorm opgetogen over de overeenkomst die we met hen hebben kunnen sluiten. Het zijn slimme mensen. Ze hebben hun plannen bij meerdere partijen voorgelegd, maar ik denk dat wij uiteindelijk de beste deal hebben gemaakt om een compleet pakket samen te stellen. Hierin komen al hun wensen samen en kunnen wij veel kanten met ze op,” aldus Hastings.



De hertog en hertogin van Sussex gaan onder meer eigen documentaires, series, films, gescripte shows en kinderprogramma’s voor Netflix maken. Hoewel Meghan voordat ze Harry ontmoette actrice was, lijkt ze niet terug te willen keren in die hoedanigheid. ,,De focus ligt vooral op hen als producenten. Dat is iets wat ze graag willen uitbouwen, dus daar richten we ons op. Ze hebben een scherp oog voor mooie verhalen en dat is waar we samen verder aan gaan werken.”



In een eerder persbericht lieten de Sussexes weten zich te gaan richten op de kracht van de mens. ,,Moed, doorzettingsvermogen en de wens om tot elkaar te komen. Wij willen een licht op mensen laten schijnen en content maken die mensen inspireert.”