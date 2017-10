Net 5 skipt soap De Spa, late uitzending op SBS 6 blijft

Foto's Heidi Klum: de koningin van de Hal­lo­ween-out­fit

13:46 Het is vandaag Halloween en dat betekent dat Hollywood weer de kledingkast induikt voor een griezelige outfit. De ongekroonde koningin van de Halloween-outfit is het Duitse topmodel Heidi Klum. De blondine verscheen door de jaren heen met de meest uiteenlopende creaties. Vanavond verschijnt ze in een nieuwe outfit, tijd voor een overzicht door de jaren heen.