Net 5 gaat documentaire Merlijn Kamerling over zijn vader Antonie uitzenden

Afgelopen weekend vertelde Merlijn Kamerling al uitgebreid over zijn leven na de dood van zijn vader. Aanleiding was het boek dat hij heeft gemaakt over Antonie Nu ik je zie. In een interview met deze site vertelde Merlijn dat hij lange tijd heeft geworsteld met zijn gevoelens. Jarenlang kon hij niet praten over zijn vader en zijn zelfverkozen dood. Tot hij ontdekte dat het wegstoppen van verdriet hem niets bracht.



In het gesprek gaf hij ook al aan dat hij een documentaire had gemaakt over zijn zoektocht naar de nalatenschap van Antonie. Net 5 gaat deze uitzenden op 5 oktober, een dag later is het exact tien jaar geleden dat zijn beroemde vader overleed.

Manisch-depressief

Nederland was in shock toen de populaire acteur op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven maakte. Hij was slechts 44 jaar oud. Het ongeloof was groot omdat hij alles leek te hebben wat iemand zich kan wensen: een succesvolle carrière, een leuke vrouw en twee mooie kinderen, de 11-jarige Merlijn en de 5-jarige Vlinder. Maar Antonie was manisch-depressief.



Inmiddels is Merlijn volwassen en kan hij zich amper een voorstelling maken van wie zijn vader was. Merlijn herinnert zich hem niet als depressief en ziet hem al helemaal niet als een beroemd acteur en zanger. Voor Merlijn was hij gewoon een vrolijke vader die altijd met hem voetbalde en stoeide. Pas later besefte hij hoeveel mensen zijn vader kenden en hoe populair hij was door rollen in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, All Stars en De kleine blonde dood.

Cadillac

Wat is er 10 jaar later nog over van de sterrenstatus van zijn vader? Herkennen mensen hem nog als ze een foto van hem zien? Waar denken ze dan aan? Is Antonie Kamerling nog net zo populair of is hij tegenwoordig vooral die man die zelfmoord pleegde?



Met de oude Cadillac van zijn vader trok Merlijn het land door op zoek naar antwoorden. Zo peilde hij de reacties van mensen op straat als hij een foto van zijn vader liet zien, hoorde hij van cabaretière Martine Sandifort waarom ze geobsedeerd is geweest door Antonie, sprak hij Bastiaan Ragas over wat de dood van zijn broer Roef voor hem betekent en had hij een bijzondere ontmoeting met Lola Brood, die ook haar vader verloor aan zelfdoding. Tenslotte gaat Merlijn op pad met het belangrijkste dat Antonie heeft achtergelaten: vrouw Isa en dochter Vlinder. Hoe hebben zij de afgelopen tien jaar beleefd?



Antonie & Merlijn: 10 jaar is maandag 5 oktober om 20.30 uur te zien bij Net 5.

