Nerveuze Guus Meeuwis trok wit weg bij aanzoek: ‘Dacht dat ze door me heen keek’

De tortelduiven, die normaal niet vaak over hun privéleven praten, staan deze maand samen op de cover van 100% NL Magazine . Guus onthult dat zijn aanzoek van vorig jaar zomer, tijdens een romantische avond in Portugal, op het laatste moment lastig werd. De Brabantse zanger was enorm zenuwachtig, maar wist precies wat hij tegen Manon wilde zeggen. Zij voelde echter totaal niet aan wat er in de lucht hing. ,,We waren samen gaan eten. En in ene begon Manon uit het niets een a-b-c te doen’’, zegt Guus, verwijzend naar een spel waarbij je aan de hand van het alfabet lieve dingen over elkaar zegt. Manon: ,,Ik was een hele lieve a-b-c over hem aan het doen, maar ik zag hem steeds witter worden’’ Guus: ,,Ik dacht: hoe komt ze er nu bij om dat nét vanavond te doen? Ik dacht dat ze dwars door me heen keek.’’

Rennend

Hun bruiloft zou eigenlijk deze zomer plaatsvinden, maar gaat vanwege de coronacrisis niet door. Een nieuwe datum is er nog niet. ,,Je kunt nog niet zoveel zeggen over het najaar’’, aldus Manon. Guus: ,,Wat we wel kunnen zeggen, is dat het heel raar is om de liefde te vieren met 1,5 meter ertussen. Dat willen we echt niet. Zolang we het feest niet kunnen vieren dat we voor ogen hadden, houden we de plannen nog even bij ons.’’



Van uitstel komt in elk geval geen afstel, verzekeren ze. ,,De bedoeling is dat we zo snel mogelijk gaan trouwen!’’ zegt Guus. ,,Zodra het kan, gaan we juichend naar het altaar.’’ Manon: ,,Rennend!’’