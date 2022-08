Nerveuze buurvrouw ‘Elizabeth’ uit Schone schijn op 91-jarige leeftijd overleden

De actrice speelde sinds 1959 talloze kleine rolletjes in films en series, maar werd vooral bekend dankzij haar vertolking van Elizabeth ‘Liz’ Warden in Keeping up appearances , de iconische sitcom die in Nederland Schone schijn heet.

Later, tussen 2003 en 2010, speelde ze ook een grote rol in de sitcom Last of the summer wine. Daarin maakten meer bekende namen uit de Britse comedywereld op latere leeftijd hun opwachting, onder wie Frank Thornton (Captain Peacock uit Are you being served?) en Brian Murphy (George Roper uit Man about the house en George and Mildred).