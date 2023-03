Nergens kreeg ik ook maar één seconde het idee dat Dionne Stax geïnteresseerd is in de mensen in Scandinavië

Met video Met deze haatreac­ties krijgt Angela de Jong te maken en zo gaat ze ermee om

Ze probeert ze niet te lezen, maar als Angela de Jong wél kijkt naar de haatreacties die ze krijgt op sociale media dan is ze verre van blij. ‘Het gaat vaak over mijn uiterlijk’, vertelt de tv-recensente. Een keer ging het zo ver dat er ook iemand werd veroordeeld. Ze vertelt hierover in een aflevering van Bitterzoet, de nieuwe videoserie die exclusief te zien is bij AD Play.